عمرو أديب مشيدا بـ رحمة أحمد: تمثيلها عبقري

علق الإعلامي عمرو أديب، علي بعض الاعمال الدرامية خلال شهر رمضان وعن النجوم الذين تألقوا خلال الحلقات الماضية.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"في نجوم كتير برزوا خلال رمضان في أداور مختلفة علي رأسهم أحمد امين يقدم أداء ممتاز في جزيرة غمام، وشريف سلامة في مسلسله مع نيللي كريم وأيضا رحمة أحمد "مربوحة" في الكبير أوي".

واكمل عمرو أديب،:" رحمة أحمد مربوحة فنانة صاعدة قدرت تخطف المصريين في نصف ساعة فقط، متابعا: "نجمة الأيام اللي فاتت مربوحة؛ رحمة أحمد وكل الناس قالت هدية مشيت ومحدش يعرف يملى مكانها جات مربوحة في نص ساعة وعلمتنا درس مهم جدا أن مفيش حد لا يستبدل".