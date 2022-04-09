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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خطفت الأنظار بجمالها.. هدى رمزي في أحدث ظهور بعد سنوات من الاعتزال

هدي رمزي
هدي رمزي

نشرت المنتجة شهد رمزي عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعها بعمتها الفنانة المعتزلة هدي رمزي . 

وعلقت شهد رمزي على الصورة التى تجمعها بالفنانة المعتزلة هدي رمزي قائلة : “ عمتي القمر” .

هدي رمزي 

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ظهور نادر للفنانة الجميلة هدى رمزي.. كيف غير الزمن ملامحها ؟

هدى رمزي من فنانات الجيل الذهبي التي ظلت محفورة في ذاكرة الجماهير رغم اعتزالها المبكر للفن، الفنانة المعتزلة هدى رمزي، صاحبة الضحكة المميزة، العيون التي سحرت الكثير من أبناء جيلها، حيث حققت شهرت واسعة بأعمالها الفنية المميزة.

اختفت الفنانة المعتزلة هدى رمزي عن الأضواء لأكثر من 28 عام، لتظهر في أحدث ظهور لها أمس الخميس، بشكل مختلف عما عهدناها عليه في السابق، إلا انها مازالت تحتفظ بجمالها المعهود.

ظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي بعد غياب سنوات كثيرة عن الأضواء والكاميرات، في عيد ميلاد الفنانة الكبيرة سهير رمزي، ليعتبر أحدث ظهور لها، حيث ظهرت في الاحتفالية أمس الخميس، مع بوسي شلبي وسهير رمزي.

ظهرت هدى رمزي للمرة الأولى في التليفزيون بينما كانت في السادسة من عمرها، من خلال فيلم «صحيفة سوابق»، واتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، حيث تم اعتبراها من أهم رموز السينما المصرية في حقبة السبعينيات.

هدى رمزي سهير رمزي الفنانة هدى رمزى شهد رمزي art entertainment

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