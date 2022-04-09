وزير إعلام كازاخستان يناقش سبل تطوير التعاون مع سفيرة مصر في نور سلطان

استقبل وزير الإعلام والتنمية الإجتماعية الجديد بجمهورية كازاخستان عسكر عمروف السفيرة منال يحيى الشناوى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان، حيث تبادل الطرفان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، على ضوء مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكازاخستان.



وأشارت السفيرة منال الشناوى من جانبها إلى اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربطها بجمهورية كازاخستان، وبالقواسم التاريخية والدينية المشتركة بين البلدين، معربةً عن التطلع لتعزيز التعاون فى مجالات الإعلام والشئون الدينية والتبادل الشبابى، مبرزةً الدور الهام للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بمدينة الماتى، وحرص مؤسسة الأزهر الشريف على إيفاد المبعوثين إلى كازاخستان فى إطار التعاون مع دار الإفتاء الكازاخية لنشر تعاليم الإسلام الصحيحة، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية، وتنظيم الدورات التدريبية للأئمة والوعاظ الكازاخ.



ومن جانبه أكد عمروف اهتمامه بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى مجالات الإعلام والشئون الدينية والشباب والأسرة.

كما أشاد بدور مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف فى دعم دار الإفتاء الكازاخية.