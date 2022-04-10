أهم أخبار التوك شو| أمام الكعبة شخص يهاجم صابرين.. وأحمد موسى وعمرو أديب يكشفان كواليس الاختيار

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عمرو أديب معلقا على تسريب الاختيار: مرسي كان متخيل أنها هتطبخ.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على لقاء المشير طنطاوي والرئيس السيسي والمعزول مرسي الذي عرض بمسلسل الاختيار اليوم.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"،: "اللي شوفناه تاريخي ، وهو لقاء بين الرئيس السيسي والمشير طنطاوي ومرسي".





أحمد موسى : المعزول محمد مرسي كان طرطور لـ خيرت الشاطر..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار للقاء جمع الرئيس السيسي والمشير طنطاوي والمعزول مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المعزول محمد مرسي كان طرطور لـ خيرت الشاطر وخيرت الشاطر هو من كان يصدر القرارات التي يتخذها مرسي ".





أحمد موسى: المشير طنطاوي أنقذ مصر من مجازر.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب حلقة اليوم من مسلسل الأختيار للقاء جمع السيسي والمشير طنطاوي والمعزول مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"المشير طنطاوي حمي مصر وانقذ الدولة المصرية من مجازر".

أحمد موسى: 50 واحد أيام الإخوان كانوا لابسين أحزمة ناسفة بميدان التحرير

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 3، للقاء جمع السيسي والمشير طنطاوي والمعزول مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،: "50 واحد تابعين للإخوان في ميدان التحرير، كانوا لابسين أحزمة ناسفة أيام الإخوان، قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012".

بنرقص في كباريهات.. سعد الصغير لـ عمر كمال : تاريخ إيه حضرتك؟|فيديو

حل الفنان سعد الصغير، ضيفا علي الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "سابع سما" المذاع عبر قناة النهار، للحديث عن أسرار من حياته الشخصية وأحدث أعماله الفنية.

وقال الصغير خلال حواره بالبرنامج: "الفنان محمود الليثي من أجدع الشخصيات التي تعاملت معها في الوسط الفني، متابعا: "حمو بيكا طيب وغلبان وجدع".

تعبت نفسيًا.. عمرو يوسف يكشف لأول مرة السبب الحقيقي لإيقاف مسلسل الملك|فيديو

كشف النجم عمرو يوسف، الأسباب الحقيقية لوقف مسلسل الملك لأول مرة، قائلا: "أول مرة اتكلم عن وقف مسلسل الملك وكنت رافض الرد ساعتها لان الكثير من وسائل الاعلام العالمية اتكلمت عنه غير وسائل الاعلام المصرية وفضلت الصمت وقتها لان الكلام كان كتر قوي زيادة عن اللزوم، وتجويد وراء أسباب وقف المسلسل".

ورد الفنان عمرو يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن وقف المسلسل بسبب مشاكل بين المؤلفين وشركات الانتاج وهو كممثل، قائلا: "محدش عمل خطأ بقصد ونفس شركة الانتاج اللي انتجت لى المسلسل تعاقدوا معايا على شغل تانى، وتعاقدوا مع الكتاب في مسلسل جديد هو جزيرة غمام".



قال لي هتخشي جهنم | أبرز تصريحات صابرين مع "العرافة" ..فيديو

حلت الفنانة صابرين ضيفه على برنامج العرافة،وفى هذا التقرير نرصد أبرز التصريحات.. هنا



من قدام الكعبة .. صابرين : واحد قال لي هتخشي جهنم |فيديو

أكدت الفنانة صابرين، أنها تعرضت لمواقف صعبة في حياتها، منها أن شخصا ما قال لها "أنتِ هتخشِي جهنم"، عندما كانت في الكعبة، موضحةً: "قالي وشك ده هيتحرق عشان مبيناه، وكنت مخضوضة جدا، لكن الكلام ده زمان مش دلوقتي".