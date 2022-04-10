أهم الأخبار.. مائدة إفطار الملوك لمحمد بن زايد في المغرب.. وشوبير ينفي تعرض حافلة الأهلي لحادث بعد مباراة المصري الأحد 10/أبريل/2022 - 08:01 ص 4/10/2022 8:01:00 AM طباعة شارك مائدة الإفطار محمد شحتة نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية ، نرصد أبرزها في أهم الأخبار. مصرع شقيقين أسفل عجلات قطار فى الشرقية بعد الهزيمة من المصرى.. غضب كبير من جمهور الأهلى على السوشيال ميديا|شاهد شوبير: حافلة الأهلي لم تتعرض لأي حادث بعد مباراة المصري في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. ندم على العالمية ولم يتزوج بعد فاتن حمامة جوائز تصل نصف مليون جنيه.. بدء التسجيل في مسابقة عين شمس تبتكر 2022 حسام موافي متسائلا: ليه المسلسلات فى رمضان مش شعبان حسام موافى: اسم موائد الرحمن «عيب» ..فيديو سوء الاختيار.. مفتي الجمهورية: السوشيال ميديا سبب رئيسي في انتشار الطلاقملك المغرب يقيم مأدبة إفطار على شرف الشيخ محمد بن زايد طباعة شارك اهم الاخبار الأخبار المهمة الساحة المحلية والعالمية الصحة جمهور الأهلي ذكرى ميلاد عمر الشريف حسام موافي ملك المغرب