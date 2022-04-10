طريقة عمل السمك المشوي بالثوم والخضراوات

إذا كنت من محبي السمك يمكنك تقديم سمك مشوي بالثوم والخضروات على الفطار.
طريقة التحضير
* المقادير:
-سمكة كبيرة
- 10 فص ثوم شرائح.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة كبيرة بهارات سمك.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة كبيرة أوريغانو.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 4/1 كوب عصير ليمون.
- 2 حبة كبيرة ليمون شرائح.
* التحضير:
- سخني الفرن 180، اغسلي السمك وجففيه.
- في طبق صغير ضعي البهارات، الكزبرة، الكمون، الأوريغانو، البابريكا، الملح، الفلفل، قلبي ليختلط ثم وزعيه في داخل وخارج السمكة.
- اعملي شقوق على ظهر السمكة ، وزعي قليل من الزيت في كل فتحة بحيث يدخل ما بين الفتحات احشيها بشرائح الثوم والليمون.
- ضعي بقية الثوم والليمون داخل السمك.
- ضعي السمكة في ورق زبدة، غلفيها جيداً.
- اشوي السمك في الفرن 30 – 40 دقيقة، اكشفي الورق ثم اشويها 10 دقائق