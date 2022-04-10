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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تركها أولى| الإفتاء توضح حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض خلال رمضان

حكم تناول المرأة
حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض خلال رمضان

حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض خلال رمضان.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث تقول سائلة: ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملا؟

حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض خلال رمضان 

وقالت دار الإفتاء في فتواها حول حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض خلال رمضان:"يجوز لها ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طِبِّيًّا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه، وقضاءها لِمَا أفطرته بعد ذلك أثْوَب لها وأعظم أجرًا".

 

ما هي مفطرات الصائم في رمضان

ما هي مفطرات الصائم في رمضان ، عنها أوضحت «الإفتاء» ، أن هناك ستة أفعال ينبغي على الصائم أن يتجنبها في نهار رمضان، ليصح صومه، منوهة بأن من الأفعال التي تفسد الصيام ، وتعد من المفطرات هي ستة أمور، أولها القيء عمدًا في نهار رمضان يفطر.

وفي إجابتها عن سؤال : ما هي مفطرات الصائم في رمضان ؟، تابعت: وثانيها الجماع في نهار رمضان يفطر، وثالثها دم الحيض والنفاس يفطر، ورابعها التدخين يفطر، وخامسها قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم تفطر، وسادسها بخاخة الربو تفطر.

وفي سياق قريب من ما هي مفطرات الصائم في رمضان ، أضافت أن هناك اعتقادات شائعة بشأن 18 فعلًا في نهار رمضان، حيث يظن الكثيرون أنها من المفطرات فيما أنها ليست كذلك، وهي: الأكل والشرب ناسيًا لا يفطر، وتطهير اليدين بالكحول لا يفطر، وقطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر، ومرطبات البشرة لا تفطر، وقطرة العين لا تفطر، الحقن (عضل أو وريد) لا تفطر، المراهم والكريمات لا تفطر، العطور والروائح لا تفطر، غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا يفطر، تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفطر.

واستطردت: واستخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر، خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر، بلع الريق لا يفطر، نقل الدم لا يفطر، وضع مرطب الشفاه لا يفطر، القيء عن غير عمد لا يفطر، الغسيل الكلوي لا يفطر، التبرد بالماء لا يفطر.

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