الحديد والصلب للمناجم: ضخ 75 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالي المقبل

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن استهدافها ضخ استثمارات نحو 74.7 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2022/2023.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل بفائض قدره 91.82 مليون جنيه.



وأوصت الجمعية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضعها على الأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات.

وأشارت الجمعية إلى ضرورة العمل على فتح أسواق جديدة وداخلية وخارجية وتنشيط الصادرات والمبيعات حتى يمكن للشركة التصرف في مخزون الإنتاج التام مع تطبيق سياسة إنتاج ما يمكن بيعه.

وأوصت أيضاً بإجراء تقييم لما تم في التجربة النصف صناعية مع الجانب الأوكراني وتحديد الرؤية المستقبلية.

وشددت الجمعية العامة للشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على سرعة الانتهاء من حصر المخزون الراكد وسرعة التصرف الاقتصادي حتى لا تكون هناك أموال معطلة.

وحققت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، صافي ربح قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 21.9 مليون جنيه "الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي."

كما حققت إيرادات بقيمة 55.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

تأسيس الشركة

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.