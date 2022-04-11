أستاذ أمراض صدر : انخفاض حالات كورونا | فيديو

قال الدكتور يسرى عقل استاذ أمراض الصدر والحساسية، أن عدد حالات الكورونا الوارد على العيادات قل في الفترة الحالية ولا يتعدى كونه يشبه الإصابة بالبرد .



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن تليف الرئة ما بعد الإصابة بكورونا هى متلازمة من تلازمات كورونا وتحدث للمريض الذين عانوا من مضاعفات أدت الي دخولهم العناية المركزية أثناء اصابتهم بكورونا.

وتابع أن هذه المتلازمة تحدث لبعض الكبار ، ولم نرى شباب لديهم هذة المتلازمة وقد تأتي لهم إلا أن انها تشفى دون حاجه لدخول المستشفى .