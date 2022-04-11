بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

الحلاق معروف دائما بتسريحات شعره العريبة التي تجذب، الزبائن إليه، وقد ابتكر حلاق هندي طريقة غريبة، تجعل تسريحات الشعر تبدو لذيذة وفي نفس الوقت غير مفهومة.

اشتهر حلاق هندي يدعى «بول جونز» على إنستجرام بـ "تسريحات الشعر الغذائية" التي قام بتصميمها على أشخاص مختلفين.

https://www.instagram.com/reel/CbtJJOgATk0/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

تتميز مقاطع الفيديو المتداولة بظهور الحلاق الهندي نفسه بعدما قام بتغطية شعر رأسه بالطعام المختلف في مناسبات عديدة.

استخدم بول مصفف شعر مع علبة من نودلز (الإندومي) لصنع خصلات شعر أشقر مزيفة ومموجة فوق رأسه، ثم يدور الحلاق على كرسيه لإظهار باروكة طعامه الجديدة خلال مقطع الفيديو.

في وقت لاحق، تنحني فتاتان للداخل وتبدأان في أخذ قضمات من المعكرونة بينما يرش الرجل التوابل على "شعر الإندومي الشهي".

أما التسريحة التي حصلت على أكبر نسبة مشاهدة عبر حسابه الرسمي كانت مكونة من أصابع شيتوس البرتقالية الزاهية.

استمرت تسريحات الشعر الإبداعية واللذيذة في التطور من هناك، ففي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية مصفف الشعر وهو يسكب علبة من لحم الخنزير المقدد والفاصوليا.



https://www.instagram.com/reel/CbyaDtNgEpt/?igshid=YmMyMTA2M2Y=