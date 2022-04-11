مطالبًا بمحاكاة التجربة الألمانية|أبو العينين: نحتاج خريطة استثمارية شاملة لإدارة المخلفات

أبو العينين خلال رئاسته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:

* المخلفات نعمة وليست نقمة وكنز علينا استغلاله.. وقيمة مضافة لبناء الاقتصاد

* نحتاج ثقافة جديدة في إدارة المخلفات وتكاتف من المجتمع وحوافز للتشجيع على المشاركة

* يجب أن نبحث بالفكر والعقل والتكنولوجيا الحديثة عن خلق صناعات جديدة من تدوير المخلفات

* ألمانيا تحقق أرباح ١٠٠ مليار دولار سنويا من إعادة تدوير النفايات.. وأصبحت تستوردها من دول أوروبا

* العالم ينتج أكثر من ملياري طن سنويا من المخلفات وبعد 30 عاما سيصل الرقم إلى 3.5 مليار طن

أكد النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب أن تدوير المخلفات من الملفات الهامة التي شهدت خلال الفترة الماضية اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة وكذلك في البرلمان الذي وافق علي قانون تنظيم وإدارة المخلفات المقدم من الحكومة ، كما تم إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات عام ٢٠٢٠ .

النائب محمد أبوالعينين،خلال ترأسه اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وأكد أننا فى حاجة إلى خريطة استثمارية شاملة لادارة هذه المنظومة تناسب القرية و خريطة تناسب المدينة و كذلك ثقافة جديدة اعلامية فى هذا المجال ليكون هناك تكاتف من المجتمع كله مع وضع حزمة من الحوافز و المميزات للتشجيع على المشاركة.

خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة الادارة المحلية بحضور الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع و اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب.

و أضاف أبوالعينين أن المخلفات نعمة وليست نقمة وكنز علينا استغلاله .. حيث أصبحت النفايات أحد مصادر الطاقة والأسمدة وبناء الاقتصاد في دول عديدة بالعالم .. وعلينا أن ننظر إلي المخلفات أنها قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية تدوير شاملة.

النائب محمد أبو العنينين ، وكيل مجلس النواب

وأشار إلى أنه يجب أن نبحث بالفكر والعقل والتكنولوجيا الحديثة كيف نستطيع خلق صناعات جديدة من تدوير المخلفات .. إزاي أقدر أقلل الاستيراد من خلال تدوير منتجات المخلفات .. إزاي نضع استراتيجة كاملة لصناعة تدوير النفايات التي ينظرون لها في الخارج أنها كنز .

و أوضح أن ألمانيا تحقق أرباح ١٠٠ مليار دولار سنويا من إعادة تدوير النفايات .. وأصبحت حاليا تستورد المخلفات من دول أوروبا وتعيد تدويرها .. وهكذا الصين وسنغافورة وسويسرا تستورد المخلفات وتعيد تدويرها وتحولها لطاقة وسماد ومنتجات صناعية جديدة .

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن هناك صناعة واقتصاد ضخم وقيمة مضافة كبيرة .. خاصة مع دعم الرئيس السيسي لهذا الملف الهام .. و ليس الموضع يقتصر على اقتصاد وصناعة فقط ولكن عن توفير آلاف فرص العمل .. عن الحد من التلوث والانبعاثات .. عن الحفاظ علي الصحة .. عن صناعات وطنية لإدارة المخلفات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .

ولفت أن حجم المخلفات في مصر يبلغ ٩٠ مليون طن سنويا .. ومصر يمكنها أن تكون رائدة في تكنولوجيا تدوير المخلفات بالقارة السمراء .. نمتلك ثروة من المخلفات لاقامة منظومة بيئية وصناعية لتطوير المخلفات .. وليس مستغرب أن تعرض بعض دول شرق آسيا استيراد المخلفات من مصر .

كما أشار إلى أن هناك جهد وتجارب ناجحة شاهدناها خلال الفترة الماضية وتعاون كبير بين وزارتي الصناعة والبيئة والهيئة العربية للتصنيع في منظومة إعادة تدوير النفايات ، ومنها محطة تحويل المخلفات إلي طاقة في الفيوم .. والحقيقة أنا بعتبر تدوير المخلفات جزء من مبادرة حياة كريمة .

و أضاف: لازلنا نحتاج إلي جهود مضاعفة في هذا الملف لتوطين تلك الصناعة .. فلا زالت المخلفات التي يمكن استخدامها في إعادة التدوير لا تتجاوز ٢٠٪؜ في مصر، و نحتاج إلي دمج الملف البيئي في قلب الاقتصاد الوطني، نحتاج إلي مشروع قومي لإعادة تدوير المخلفات .. يعمل ويتعاون فيه الجميع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاعلام كمنظومة واحدة .. مشروع قومي المواطن شريك فيه حتي ولو بحوافز بسيطة .

مؤكدا ان ازمة المخلفات في مصر تبدأ من عند المواطن ، والدولة وحدها لن تستطيع سرعة إحداث التحول في هذا الملف ، مطالبا بضرورة تحفيز المواطن عن طريق مبادرات وعروض مقابل تصنيف المخلفات الناتجة عن البلاستيك والأوراق والاطعمة وغيرها .

و قال أبوالعينين: لماذا لا ندعو الشركات العالمية الكبري الرائدة في هذا المجال إلي مصر خاصة مع قرب عقد قمة المناخ cop 27 في نوفمبر بشرم الشيخ .. ونجهز مشروعات استثمارية بحوافز ضخمة لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال الواعد خاصة وأن هناك العديد من الشركات العالمية تريد دخول هذا المجال في مصر .

واوضح العالم ينتج أكثر من ملياري طن سنويا من المخلفات وبعد 30 عاما سيصل الرقم إلى 3.5 مليار طن .. في الظاهر نحن أمام كارثة بيئية لكوكبنا .. ولكن تجارب العديد من الدول في استيراد النفايات تجعلنا امام كنزل حقيقي .. كنز بدلا من أن يصبح وبالا يمكن أن يدار بالفكر والعقل والعلم ويوفر ملايين الوظائف .. والطاقة وكوكب يتنفس .

و قال أبوالعينين نحتاج إلي مشروع قومي ضخم بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب الخبرات في تدوير المخلفات .. وبمشاركة الهئية العربية للتصنيع بقدراتها الهائلة وخبراتها الواسعة . و العمل علي تنوع إنشاء مشروعات تدوير المخلفات في المحافظات مع نشر الوعي بين المواطنين للفصل من المنبع . ويمكن للجمعيات الأهلية أن تلعب دورا في ملف التوعية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال .

وطالب أبوالعينين بمحاكاة التجربة الألمانية في تدوير المخلفات بمصر، إزاي انهاردة المانيا بتربح ١٠٠ مليار دولار من تدوير القمامة سنويا .. إزاي استطاعت اكتشاف كنوز النفايات وتحولها لطاقة وأسمدة وأسمنت ..إزاي انهاردة بتستورد النفايات .. 84 % من النفايات الألمانية تدخل فى صناعات مختلفة .. وما يتبقي يدخل فى انتاج الطاقة .. بطالب بتطبيق مبادرة النقاط الخضراء التي اتبعتها المانيا والتي تعني فصل المخلفات من المنبع بصناديق ملونة كل منها مخصص لشيء .

مشيرا إلى أن في سنغافورة لم يعد هناك مكان للنفايات حيث يعيدون تدوير ٦٠ ٪؜ من المخلفات ، ويضعون الباقي في محرقة حتي يتحول لرماد يستخدم في تصنيع الخرسانة المخصصة لإنشاء الأرصفة وممرات المشاة .