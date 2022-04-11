فتح حزام الأمان| نجاة طفل من الموت بـ لعبة "الصاروخ" في سيدني

نجا طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام من موت محقق، بعد أن افتتحت أحزمة الأمان الخاصة به في لعبة شاهقة الارتفاع "الصاروخ" حيث لم يتم تأمينها جيدًا.

كانت اللعبة على بعد ثوانٍ فقط من البدء عندما لاحظ المارة وزملاؤهم من مستخدمي الالعاب الأخرى، المشهد المرعب حيث لم يتم تأمين الطفل في مقعده.

فقد لم يتم تأمين حزام اللعبة لتثبيت الطفل، وكان ذلك المشهد المرعب قد وقع في حديقة "سيدني رويال ايستر"، الأسترالي في مكانه ، حيث يلزم تثبيت المقعد في مكانه قبل الركوب.

شاهدت والدة الطفل والتي تدعى "سكاي بورستاني كورتيس "، في رعب مع العديد من الآخرين عندما أدركوا أن حزام المقعد لم يكن مغلقًا في مكانه.





تم نشر صور الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام على الإنترنت ، مما يُظهر بوضوح أن الحزام مرتفع فوق رأس الطفل البالغ من العمر أربع سنوات وأن القيود الأخرى بجانبه غير مثبتة بشكل آمن.

واوضحت الام:"لم أكن أنا وزوجي طويلين بما يكفي للوصول إليه. إنهم ببساطة لم يسحبوا حزامه إلى أسفل ولم يفحصوه ".

وأضافت أن ابنها مصاب بالتوحد وكان من "الصعب" معرفة كيف كان يشعر بعد الحدث المرعب، فقد كتب له عمر جديد.