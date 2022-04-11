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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معلمة روسية تواجه عقوبة مشددة بسبب حديثها للطلاب عن الحرب في أوكرانيا

صدى البلد

تواجه معلمة روسية حكمًا قاسيًا ، بعدما أخبرت طلابها عن الحرب في أوكرانيا، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بعد أن أبلغ أحد الطلاب عنها.

وتواجه إيرينا جين ، مدرسة اللغة الإنجليزية البالغة من العمر 45 عامًا من مدينة بينزا في روسيا ، محاكمة جنائية بسبب مناقشتها الحرب الروسية في أوكرانيا مع فصلها في الصف الثامن.

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وقيل إن إحدى الطالبات سجلت المحادثة ونشرت تلك المقاطع، مما دفع المدعين العامين إلى رفع تهم جنائية تقول إنها نشرت "معلومات كاذبة بشكل واضح عن القوات المسلحة لروسيا الاتحادية". 

وقالت المعلمة إنها لا تشعر بأي ندم وأنها "تصرفت بشكل صحيح" عندما تحدثت إلى الطلاب بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا، بحسب مانشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 

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وأضافت: "أعتقد أن هذا كله نشأ مع والديهم أي ذكر أحد الأطفال في بعض المحادثات أن مدرس اللغة الإنجليزية لديه وجهة نظر مختلفة تمامًا".

وذكرت RadioFreeEurope، أن مناقشة جين مع تلاميذها هو واحد من عدة تقارير توضح تفاصيل تعرض المدرسين والناشطين الروس لعقوبات السجن المحتملة ، بسبب معارضتهم للحرب في أوكرانيا.

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