سعر الدولار في البنوك اليوم 12-4-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12-4-2022، بعد أن زاد أمس بمقدار 9 قروش على الأقل و ذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.



وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.37 جنيها للشراء و 18.46 جنيها للبيع.

وسجل أدني سعر لـ الدولار في بنك الكويت الوطنيnbk، نحو 18.3 جنيها للشراء و 18.4 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.31 جنيها للشراء و 18.41 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار لدى ميد بنك 18.36 جنيها للشراء و 18.46 جنيها للبيع.

أعلى سعر



وبلغ أعلي سعر لـ الدولار بمعظم البنوك نحو 18.37 جنيها للشراء و 18.46 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق،الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، الأهلي المصري،كريدي أجريكول، مصر، العربي الإفريقي الدولي، بلوم،الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي".

