دبي تحطم الرقم القياسي بـ أعمق حمام سباحة على سطح الكوكب

إذا كنت من محبي الغوص لأمتار بعيدة تحت الماء، قد تكون التجربة المختلفة التي تقدمها دبي في عالم أحواض السباحة والتي تكسر بها الأرقام القياسية جديدة وشيقة لك وللكثيرين.

تقدم دبي "ديب دايف"، أعمق حوض سباحة على هذا الكوكب، وعلى عمق 60 مترًا تحت السطح سيغوص به الهواة والمحترفون، محطمة الرقم القياسي.

ولا يقتصر الأمر على المبتدئين والمحترفين في اكتشاف عمق إمكاناتهم فحسب ، بل سيكونون قادرين على استكشاف عالم البحار. يمتلئ المسبح الداخلي الاستثنائي بـ 14 مليون لتر من المياه العذبة ، أي ما يعادل ستة حمامات سباحة أولمبية، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي ستار" البريطانية.

لحسن الحظ بالنسبة للغواصين ، يتم الاحتفاظ بالمياه عند 30 درجة ، لذلك لا داعي لارتداء ملابس غطس سميكة.

تم تصميم هذا الجذب المذهل تحت الماء ليشبه مدينة غارقة مهجورة، وسوف يستغرق الأمر عدة غطسات لاستكشاف هذه المدينة الشاسعة تحت الماء والمليئة بالمغامرات.

كما توجد 56 كاميرا لتأمين سلامة الغواصين داخل حمام السباحة، وأيضًا لأولئك الذين يرغبون في اكتساب خبرة تعليمية ، ويعمل في ديب دايف غواصون محترفون وذوو خبرة لتدريبهم.