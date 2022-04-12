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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد صلاح حسني: جلست مع أكثر من طبيب نفسي بسبب مسلسل الدائرة.. حياتي الزوجية مستقرة وماليش علاقات

الفنان أحمد صلاح
الفنان أحمد صلاح حسني

حل  الفنان أحمد صلاح حسني ضيفا، على برنامج "حبر سري" المذاع علي قناة "القاهرة والناس"، وتحدث عن حياته الشخصية والمهنية، ونعرض لكم أبرز ما جاء على لسانه من تصريحات للبرنامج:

أحمد صلاح حسني:

مشاكل نسل الأغراب لم تؤثر على أمير كرارة

أتمنى ألحن أغنية لـ ماجدة الرومي

شعبية كرارة في الاختيار لم تتأثر بنسل الأغراب

محمد رمضان ممثل رائع وممكن ألحن له

جلست مع أكثر من طبيب نفسي بسبب "الدائرة"

صالح سليم صدمني وكلامه بيأثر فيا لحد دلوقتي

رئيس الزمالك يجب أن يكون مرتضى منصور

نفسي أمثل كوميدي ومسرح


قال الفنان أحمد صلاح حسني، أنا عندما كنت ألعب الكرة؛ كنت متفرغ لها جدا، ولم أرغب في أن أقول أنني ملحن أو أعمل في مجال التمثيل، وهذا كان سبب عدم كتابة اسمي على العديد من ألحاني؛ لأني احب أن أعطي كل شيء حقه،  لافتا إلى أنه شعر بتحقيق كيانه في كل الأعمال التي عمل بها سواء كرة القدم أو التمثيل أو التلحين.

ونوه الفنان أحمد صلاح حسني، بأن الغناء ليس في إمكانياته، ولذلك لم يتطرق إلى احتراف الغناء.

أكد الفنان أحمد صلاح حسني، أمنيته تمثيل دور كوميدي ومسرح، قائلا: "نفسى امثل كوميدي واعمل مسرح وفى ممثل عنده إمكانيات في الجانب الكوميدي وأنا مش ممثل كوميدي ولكن اقدر اعمل كوميديا الموقف".

قال الفنان أحمد صلاح حسني، أنا شقي منذ صغري وشكلي يدل علي هذا ، مؤكدا انه لا يعرف لماذا يطلق علية شائعات انه له علاقات متعددة داخل الوسط الفني وانا رجل متزوج وحياتي مستقرة وعيني ليست مكسورة .

وشدد الفنان أحمد صلاح حسني، على أن محمد رمضان ممثل مميز، وهو على استعداد لتقديم ألحان أغاني له، قائلا.

وأضاف الفنان أحمد صلاح حسني، أن الطريقة التي أدار بها صالح سليم الأهلي؛ كانت سابقة لوقتها وحققت إنجازات.

وتابع الفنان أحمد صلاح حسني، أنه يحب صوت ماجدة الرومي ويتمني أن تغني أغنية من ألحانه، لافتا إلى أنه يحب أيضا صوتي شيرين وأصالة وقدم لهما ألحانا.

وأكد الفنان أحمد صلاح حسني، أن النجم أمير كرارة لم يتأثر من مشاكل مسلسل نسل الأغراب، ولم تأخذ من نجاحه في مسلسل الاختيار، قائلا: "مشاكل نسل الأغراب لم تأخذ من نجاح كرارة، والمشاكل اللي حصلت في المسلسل ده؛ كانت مشاكل سوشيال ميديا، وهجوم كبير على السوشيال".

وأشار الفنان أحمد صلاح حسني، إلى أنه لم يذهب إلى زيارته لطبيب نفسي من أجل مشكلة كان يوجهها، موضحا أن دوره في مسلسل "الدائرة" كان طبيبا نفسيا، وبالتالي جلس مع أكثر من طبيب نفسي؛ لمعرفة كيفية أداء الشخصية.

 

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