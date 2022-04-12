خالد عكاشة: مشروع الإخوان تدميري بامتياز ويهدف لتفكيك مؤسسات الدولة

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الافراج عن الوثائق المصورة بالصوت والصورة المذاعة بمسلسل "الاختيار" يقربنا من استكشاف خطورة الإرهاب، موضحًا أن مشروع الإخوان تآمري من الطراز الأول ويستهدف الدولة الوطنية وأمن المصريين وأمن الدول العربية بامتياز، ومشروع تدميري بامتياز.



وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية"ten"، اليوم الاثنين، أن لقاءات الإخوان كانت تسير في اتجاه التآمر والتمكين والاستحواذ والقفز على حكم مصر لمحاولة السيطرة على المنطقة بأكملها وكان هذا يتداول في وثائق مصورة بالصوت والصورة.



وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المكون الإرهابي قفز على حراك شعبي مصري، وحاول أن يسرقه للدخول في نفق مشروعه المظلم وانتقل به سريعًا لعدد من الدول العربية، وكان هناك تركيز على مصر باعتبارها رمانة ميزان للمنطقة، وكان يستهدف تفكيك مؤسسات الدول وهدمها من الداخل، وبراعة الاختيار أنه تعامل مع الشريحة القيادية للإخوان وادخلنا لمكاتب قيادات الإخوان.