أخبار الفن|توفيق عبدالحميد يعتزل الفن نهائيا.. وتطورات الحالة الصحية لعبد الرحمن أبوزهرة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الاختيار 3 الحلقة 10.. خيرت الشاطر يهدد بدخول عناصر من القاعدة إلى مصر.. والرئيس السيسي يأمر مرسي بفك حصار مدينة الإنتاج الإعلامي

كشفت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 3، محادثة هاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع، ومحمد مرسي أثناء حصار “الإخوان وكلنا حازمون” لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال السيسي لمحمد مرسي:" الناس دي لازم تمشي وإلا هنتعامل معاهم بكل حزم وقوة.. الإعلاميين دول ناس بيعملوا شغلهم مينفعش يتحاصروا ويروعوا بالشكل ده.. الحصار ده لازم يتفك".

لم تعلن عن ديانتها.. قصة تعرض سلاف فواخرجى لفقدان البصر

تصدرت الفنانة سلاف فواخرجى تريند جوجل بعد تصريحاتها الجريئة التى اطلقتها منذ أيام والخاصة برويتها عدم وجود عقاب فى الاخرة وربنا أحلى من أن يحرق عباده وعدم اعلانها ديانتها وغضب زوجها من قبلة فيلم “شارع شيكاغو”.

صدمة سلاف فواخرجى

كانت صدمت ​سلاف فواخرجى محبيها بكشفها عن حادث تعرضت له خلال تصوير مشهد فى أحد مسلسلاتها.

وقالت فواخرجى إنها أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "عنبر 6"، الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات، سقط السقف المستعار بكامله فوق رأسها، واصفة الحادث بأنه "من أصعب لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة".

أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

نشر الفنان توفيق عبد الحميد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه اعتزاله التمثيل نهائيا.

وقال توفيق عبد الحميد : “أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يو تيرن على خير إن شاء الله وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا.. قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام”.

عملية فى الحوض.. تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر عبد الرحمن ابو زهرة التطورات الصحية لوالدها بعد إجراء عملية جراحية فى الحوض بعد اصابته بشرخ فيه.

وقالت سحر عبد الرحمن أبو زهرة فى تصريح مقتضب لـ “صدى البلد” : ان والدى اجرى عملية جراحية استغرقت وقتا طويلا بسبب اصابته بشرخ فى الحوض وهو مازال تحت الملاحظة.

وأضافت سحر عبد الرحمن أبو زهرة : أطلب الدعاء من كل محبى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لانه مازال يعانى.