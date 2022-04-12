اكتشاف نوع جديد من “أوميكرون” في بلجيكا

قال علماء فيروسات من جامعة لوفان الكاثوليكية، إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بنوع جديد من متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا في بلجيكا.

ووفقًا لعلماء الفيروسات مارك فان رانست وبيد مايس، تم تحديد المتغير الجديد، الموجود بالفعل في العديد من البلدان الأخري، في بلجيكا.

وقال فان رانست: "ستستمر المتغيرات الجديدة في الظهور”.

وتم العثور بالفعل على متغيرات أوميكرون الجديدة “BA.4 و BA.5” في بوتسوانا وألمانيا والدنمارك والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ولم تسفر المتغيرات الجديدة عن زيادة كبيرة في الإصابات أو حالات الاستشفاء أو الوفيات.