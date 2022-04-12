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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم أزهري: بالصدقات يدفع الله عنك 70 بابا من العذاب

الشيخ أحمد وهدان
الشيخ أحمد وهدان

قال الشيخ أحمد وهدان، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب كثيرة في شهر رمضان الكريم، حتى يستطيع المسلم أن يتغلب على الشياطين، معقباً: "انت ممكن تدخل رمضان متحصلش على الثواب الأعظم .. عشان انت مش محضر التجهيزات اللي هتقربك من ربنا في الشهر ده".

وأضاف أحمد وهدان، خلال لقائه مع برنامج "إحنا لبعض" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن من يقوم بإتاء الزكاة والتصدق على الفقراء، فإن الله يزيده من المال، لأنه بذلك يتقرب إلى الله من خلال مراعاة الفقراء والمحتاجين، معقباً: "ده هيزيد مالك و هيزود في أحبابك".

وتابع عالم الأزهر الشريف، أن الله يدفع عنك 70 باب من العذاب بالصدقات فقط، معقباً: "مش عشانك، لأ .. ده علشان الصدقات تمتلك الباب الأوسع من الحسنات".

الشيخ أحمد وهدان علماء الأزهر الشريف الازهر الشريف برنامج إحنا لبعض الإعلامية نهال طايل صدى البلد

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