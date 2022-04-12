رئيس الشيشان: استسلام عدد كبير من قوات الجيش الأوكراني في ماريوبول

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من ألف جندي من قوات الجيش الأوكراني استسلموا في ماريوبول.

وكتب قديروف في قناته على “تيليجرام”: "أكثر من ألف جندي من قوات الجيش الأوكراني استسلموا اليوم في ماريوبول وهناك مئات الجرحى بينهم. هذا هو الخيار الصحيح".

وأضاف: “مجموعات القتال الأوكرانية تتفكك الواحدة تلو الأخرى، ولا يعرفون ماذا يفعلون مع الجرحى، ولا يعرفون إلى أين يتجهون وماذا يفعلون بعد ذلك، المقاومة غير مجدية، وعمليا لم تبق أي قوات قتالية".

كما أكد أن مجموعات صغيرة منفردة من قوات الجيش الأوكراني هي التي تعمل، والتي لسبب ما تخشى الاستسلام للقوات الروسية.