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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني: الحوثيون يخرقون الهدنة الأممية بـ 1230 انتهاكا

صدى البلد

أعلن الجيش اليمني رصد 1230 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب، وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة.

وذكر الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش ملتزمة بشكل تام وكامل بوقف إطلاق النار وفقاً للهدنة الأممية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، في ظل تواصل تصعيد الميليشيا الحوثية وخروقات للهدنة.

وأضاف أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش في جبهات مأرب رصدت خلال الـ 11 يوما الماضية، ارتكاب الميليشيا الحوثية 226 خرقاً للهدنة، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تواصل الدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية بمأرب، واستهداف الأعيان المدنية في ضواحي محافظة مأرب بصاروخ باليستي أسفر عن أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

 

وفي محافظة تعز؛ أفاد العميد مجلي بأن قوات الجيش رصدت ارتكاب الميليشيا الحوثية 342 خرقاً للهدنة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية، و305 خروقات للهدنة في محافظة حجة، و156 خرقاً في الحديدة.

 

وفي الجوف والضالع وصعدة، ارتكبت ميليشيا الحوثي 100 خرق للهدنة، و61 خرقًا في جبهتي مريس وبتار بمحافظة الضالع، فيما بلغت خروقات الميليشيا في محافظة صعدة 40 خرقًا.

 

وأشار المتحدث العسكري اليمني إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل تصعيدها المستمر بقصف المدن المكتظة بالسكان والنازحين في محافظتي تعز ومأرب بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

وأوضح أن الميليشيات استخدمت في هجماتها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المتفجرة التي تسببت في إصابة العديد من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بالمنشآت والمنازل السكنية.

 

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