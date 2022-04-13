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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحمة أحمد في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

رحمة أحمد فرج
رحمة أحمد فرج

رحمة أحمد :

شاركت في أمين وشركاه ومسلسل إذاعي قبل الكبير 

الجمهور أحب حلقة اللعبة بسبب تواجد كل الأبطال 

 

استطاعت الفنانة الشابة رحمة أحمد فرج خطف الأنظار بمجرد ظهورها في مسلسل الكبير في جزئه السادس والذى يعرض حالياً ، حيث تمكنت من خلال دور مربوحة في حجز مكانة في قلوب المشاهدين الذين استقبلوها بحفاوة وتصدر اسمها مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأيام طويلة ، بعدما أثبتت مؤهبتها وانتزعت ضحكات جمهور المسلسل الكوميدي الأشهر ، لتكون بذلك من أولي مفاجآت رمضان لهذا العام .

صدى البلد القى بها  في حوار كشفت من خلاله تفاصيل عن دورها.

رحمة أحمد فرج 

في البداية سألتها .. هل توقعتِ هذا النجاح بمجرد ظهورك؟

عادة لا أتوقع ردود الأفعال حول أي عمل أقوم به، بل أقوم بعملي وأترك النتيجة بعد ذلك إلى الله. 

ولكن كيف جاء ترشيحك للمشاركة في بطولة مسلسل الكبير؟ 

المخرج أحمد الجندى رشحني للمشاركة فى العمل، إذ كان يتابعني منذ فترة، وسبق وحضر العرض المسرحى "ديجافو" مع الفنان أحمد مكي والذي كنت أشارك في بطولته على مسرح الهناجر، إلى أن استقر على إشراكي فى المسلسل بعد ثناء الجمهور على أدائي فى المسرحية.

رحمة أحمد فرج 

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هل كنت على علم أنك سوف تلعبين شخصية زوجة الكبير الجديدة؟

كنت أسمع ما يتردد حول بحثهم عن فنانة تلعب الدور ، ولكن لم أكن على علم بإسناده إليّ.

ألم تخشي المقارنة مع الفنانة دنيا سمير غانم؟

فنانة مثل دنيا سمير غانم لا تقارن بأحد، وفى الأساس أنا من محبيها ومتابعيها، كما أن وضعي في مقارنة معها غير صحيح نهائيا، وإن حدث ذلك سأكون الخاسرة، ولكن لا أنكر أنني تخوفت في البداية من تقديم دور "مربوحة" بسبب المقارنة التي من الممكن أن تحدث من البعض بيني وبين والفنانة دنيا سمير غانم، لكني أصررت على تقديم الدور، وتعاملت مع الجزء السادس من العمل على أنه مسلسل جديد تمامًا ومختلف عن الأجزاء السابقة، لأن الدور يبتعد كل البعد عن دور "هدية"، فكل شخصية لها طبيعة منفصلة تمامًا، ودنيا قدمت هدية على أكمل وجه، وأتمنى أن أكون مثلها، لأنها أعجزت من سيأتى بعدها فى هذا الدور.

حظي مشهد ليلة الزفاف ومشاهد اللعبة على إشادات كبيرة من قبل الجمهور، فماذا عن كواليسهما؟

الكواليس بشكل عام لطيفة ومريحة لكل العاملين، أما عن مشهد الزفاف لقد استغرق وقتا طويلا في التصوير بسبب الضحك الذي كان يصيبنا أثناء التصوير، وكان الأمر المتعب الوحيد كثرة التغييرات التي أقوم بها داخل المشهد، أما حلقة اللعبة كانت بحاجة إلى جري، ووجود كل الشخصيات في الحلقة جعلت المشاهدين يحبونها.

هناك العديد من الأخبار المغلوطة عن تاريخك الفني، فما حقيقتها ؟

تاريخي الفني يتلخص في أمين وشركاه بموسميه الأول والتاني والكبير أوي والبرنامج الإذاعي جمال كازوزة.

نجاحك الطاغي في أول عمل هل يقلقك فيما يتعلق بخطواتك الفنية المقبلة؟

ما أحتاجه الفترة القادمة يتعلق بخطواتي الفنية وهو التأني والتفكير بوضوح.

 

رحمة أحمد فرج 

 

 

 

 

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