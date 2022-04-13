لأول مرة.. البنتاجون يعلن تقديم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، تقديم أنظمة مدفعية وذخيرة تابعة لها إلى أوكرانيا، لأول مرة.

وقال البنتاجون إنه سيقدم 11 طائرة مروحية من طراز Mi17 كانت مخصصة لأفغانستان قبل سقوط حكومتها.

وتابع أنه سيقدم كذلك 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم ورادارات مضادة للمدفعية و200 ناقلة جند مدرعة لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن اليوم "الأربعاء"، تقديم 800 مليون دولار إضافية في صورة أسلحة وذخيرة ومساعدات أمنية أخرى إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي "إن حزمة المساعدات الأمنية المقدمة لأوكرانيا تشمل نظم وقذائف مدفعية وناقلات أفراد مدرعة".

وأضاف بايدن: "سنواصل تقديم القدرات التي تمكن الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم مع استعداد روسيا لتكثيف هجماتها على منطقة دونباس".

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المساعدات العسكرية لكييف وتشديد العقوبات على روسيا، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع زيلينسكي اليوم الأربعاء لاطلاعه على الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا.

من جانبه، غرد زيلينسكي على حسابه بموقع "تويتر" بشأن المكالمة، قائلا: "استمرار الحوار مع الرئيس الأمريكي.. قيمنا جرائم الحرب الروسية، وناقشنا حزمة إضافية من المساعدات المالية الدفاعية والمحتملة، فضلا عن تشديد العقوبات على موسكو".