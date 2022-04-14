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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة .. تخرج الدفعة الأولى من السائقات للعمل بالخط الثالث للمترو

سائقات المترو
سائقات المترو

احتفلت شركة "اّر.ايه.تى.بى" ديف للنقل  كايرو المسئولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو ، بتخرج الدفعة الأولى من السائقات السيدات اللاتي تم تدريبهن على نظم التشغيل والقيادة لعربات المترو الخاصة بالخط الثالث، وتم تكريمهم من الرئيس التنفيذي لشركة "اّر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو، وديع بوشيحة.

وأوضح الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن تدريب السائقات السيدات سيساهم في إضافة المزيد من الكوادر المصرية الفعالة لأحد أهم المشروعات القومية والحيوية المرتبطة بتسهيل حياة المواطنين، كما سيساهم في توفير المزيد من الفرص الحقيقية للشباب للعمل، وأن التعاون مع الشركة يحقق أهداف الهيئة ووزارة النقل بشكل عام، لما تقدمه من خبرات عالمية في قطاع النقل والمواصلات للسوق المصري، من خلال دورها في تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي الذي يعتمد على كوادر مدربة على أعلى مستوى، حيث يتم تعيين أكثر من 90% منهم من الكوادر المحلية المدربة على أعلى مستوى.

ومن جانبه، قال وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة "اّر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو، أن السيدات اللاتي اجتزن التدريبات والاختبارات لوظيفة "قائدة قطار"، خضعن لتدريبات واختبارات على مستوى عالي لقياس مدى ملائمتهن لقيادة مترو الأنفاق وطرق التحكم فيه، وتعد تلك الخطوة هي سابقة تاريخية لم تحدث في مصر من قبل.

وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير نظام التشغيل للمترو والاهتمام برفع مستوى الصيانة، بجانب إضافة المزيد من المميزات التكنولوجيا داخل محطات المترو لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المترو، ونقل هذه الخبرات للعاملين المصريين بقطاع المترو.

وتقوم التدريبات الخاصة للمتقدمين على وظيفة "قائد القطار" على التعامل مع تكنولوجيا قطارات مختلفة، ويتم تدريبهم على كيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن يواجهها السائق خلال قيادته للقطارـ، حيث تخضع المتدربات لتدريب عملي على أجهزة المحاكاة، وهى الأجهزة التي تحاكى تمامًا خط المترو الذي ستعمل عليه السائقة، وكل خط من خطوط المترو له جهاز محاكاة مختلف لتدريب السائقات اللاتي سيعملن على قطارات.

كما حرصت شركة اّر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو باختيار المناسبين للوظيفة من قبل لجنة متخصصة حسب معايير محددة للتأكد من ملائمة المتقدم للوظيفة، وضمان حالتهن الصحية وقدرتهن على القيام بها، تحقيقا لمعايير الأمن والسلامة نظرا لحساسية الوظيفة وارتباطها بحياة وسلامة و أمان ركاب المترو، مع التأكيد على ان الاختبارات تتم على أعلى مستوى من الاحترافية والتي انعكست على اجتياز سيدتان من المتقدمات فقط من إجمالي ثلاث سيدات تقدموا لشَغر الوظيفة وهم هند عمر محمود، وسوزان محمد أحمد سامي.

ويذكر أن شركة "آر أية تي بي" ديف للنقل كايرو، قد احتفلت في بداية العام الماضٍ بتخرج الدفعة الأولى من السائقين بحضور الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ووديع بوشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، ليصل عدد السائقين حاليا بالشركة إلى إجمالي 78 سائقا وسائقة، كما أن الشركة تعمل على تخريج دفعات جديدة من السائقين سيتم تدريبهم وتعينهم خلال الفترة المقبلة.

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