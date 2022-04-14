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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد.. طرق لتجديد غرفة نومك بديكورات بسيطة

صدى البلد

هل تتطلع إلى تجديد غرفة نومك حيث أنها مكان للاسترخاء والراحة لذلك أبدأ بالاشياء الأساسية.

السرير: يجب أن يكون السرير نظيفًا ومرتبًا وذلك باستخدام ملاءات من الكتان الأبيض. يمكن أن تؤدي إضافة الوسائد الصغيرة بألوان هادئة وقد توجد  أفكار لا حصر لها لتجديد وإعادة تزيين السرير. 

الستائر: لا تحجب الستائر الضوء، بل إنها تضيف أيضًا لمسة جمالية إلى الغرفة. 

اختر الستائر المعلقة عالياً ، ويفضل أن تكون من السقف ، أو حتى مع وضع شريط الستارة عالياً فوق النوافذ .

 الستائر الأطول تخلق انطباعًا بوجود نوافذ أكبر. ولذلك اهتم  بنوع الستائر من حيث الملمس واللون ، حاول استخدام ستارة شفافة .  


4. الإضاءة الصحيحة: يمكن أن تؤثر الإضاءة بشكل كبير على أجواء غرفة نومك.

لذلك أعتمد علي الالوان الهاذئة قيمكن أن تسبب الأضواء القاسية الصداع وعدم الراحة. تساعد الأضواء التي ينبعث منها ألوان ناعمة على خلق أجواء دافئة ومريحة.

لا تبالغ في التصميم: الإفراط في التصميم يمكن أن يؤدي إلى فوضى بصرية 

 

. لإضفاء مظهر بسيط على غرفة نومك ، اختر لوحة ألوان أفتح وتجنب عناصر التصميم المفرطة. 

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