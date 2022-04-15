إثيوبيا: نرغب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل

أعربت رئيسة إثيوبيا، ساهلورق زودي، عن رغبة بلادها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل.

ودعت زودي خلال استقبالها وفدا إسرائيليا في مكتبها أمس الخميس، إثيوبيا وإسرائيل إلى تعزيز علاقتهما طويلة الأمد من خلال توسيع نطاق المشاركة في قطاعات الاستثمار والزراعة والصحة، مشددة على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات بين البلدين.

وزار الوفد الإسرائيلي المكون من المهنيين الطبيين وأعضاء البرلمان، المناطق المتضررة من النزاع في إثيوبيا لتقديم الدعم لجهود إعادة إعمار المؤسسات الصحية المتضررة.

كما استقبل وزير الخارجية دمقي مكونن الوفد في مكتبه أيضا، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على أخذ مثل هذه "المبادرة البناءة" في هذا الوقت الحرج، وفقا لوزارة الخارجية الإثيوبية.

وأضاف: "هذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب تظهر العلاقات الودية بين إثيوبيا وإسرائيل وستساعد في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين".

وركز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعضاء الوفد، على تعزيز الخطة قصيرة المدى للوفد في إعادة بناء وتنظيم المرافق الصحية المتضررة في البلاد.

