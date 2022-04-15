بعد ظهورها في الكبير أوي.. نرمين الففي حديث السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة نرمين الفقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في مسلسل “الكبير اوي” الجزء السادس حيث ظهرت بدور طليقة حزلقوم.

وعبرت نرمين الفقي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "الكبير أوي 6" الذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضانية الحالي 2022.



وكتبت نرمين الففي عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله أنا مبسوطة جدا إني كنت ضيفة في مسلسل الكبير قوي مع النجم الموهوب والتلقائي أحمد مكي، وكل الشكر لفريق العمل المحترفين من إنتاج وإخراج وتصوير وعاملين.. تمنياتي باستمرار النجاح".



بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوى 6، بخناقة حزلقوم “أحمد مكى" مع أمجاد “ ذأسماء جلال" بعد استرجاعها ذكريات زواجهما، وأنه السبب فى خروجها من الجروبات الداعمة للمرأة بسبب ضرب حزلقوم إحدى صديقاتها.

الكبير اوي

وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي بمقابلة حزلقوم للنجمة نرمين الفقي، التي ظهرت كضيف شرف في المسلسل بشخصيتها الحقيقية، لتقدم دور طليقة حزلقوم، ويظهر في المشهد حزلقوم ونرمين الفقى وهدرس.



ويشارك في بطولة العمل كل من: أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبوحجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيدو وآخرين، وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.