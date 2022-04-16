تعرف على الأسعار الجديدة لـ اوبل موكا موديل 2022

ارتفعت أسعار سيارات شركة اوبل المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة موكا موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث قدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 30 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.

اوبل موكا موديل 2022

تستمد السيارة اوبل موكا موديل 2022 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الأداء.

اوبل موكا موديل 2022

وتقدر نسبة استهلاك السيارة اوبل موكا موديل 2022 من الوقود بـ 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تنطلق من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

اوبل موكا موديل 2022

وتضم السيارة اوبل موكا موديل 2022 عدة تجهزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 10 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف.

اوبل موكا موديل 2022

كما تضم السيارة اوبل موكا موديل 2022 نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء، وشاشة عدادات 12 بوصة، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وفرامل يد كهربائي، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، وفرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية التي تصل إلى 8 AIRBAGS، مع جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة.

أسعار السيارة اوبل موكا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى اوبل موكا موديل 2022 بقيمة قدرها 464.990 ألف جنيه بدلاً من 434.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل موكا موديل 2022 بقيمة قدرها GS Line 499.990 ألف جنيه بدلاً من 469.990 ألف جنيه.