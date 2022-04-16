عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ اوبل موكا موديل 2022

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة لـ اوبل موكا موديل 2022

ارتفعت أسعار سيارات شركة اوبل المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة موكا موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث قدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 30 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.

 اوبل موكا موديل 2022 

تستمد السيارة اوبل موكا موديل 2022 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الأداء.

 اوبل موكا موديل 2022 

وتقدر نسبة استهلاك السيارة اوبل موكا موديل 2022 من الوقود بـ 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تنطلق من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

 اوبل موكا موديل 2022 

وتضم السيارة اوبل موكا موديل 2022 عدة تجهزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 10 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف.

 اوبل موكا موديل 2022 

كما تضم السيارة اوبل موكا موديل 2022 نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء، وشاشة عدادات 12 بوصة، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وفرامل يد كهربائي، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، وفرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية التي تصل إلى 8 AIRBAGS، مع جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة.

 

أسعار السيارة اوبل موكا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى اوبل موكا موديل 2022 بقيمة قدرها 464.990 ألف جنيه بدلاً من 434.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل موكا موديل 2022 بقيمة قدرها GS Line 499.990 ألف جنيه بدلاً من 469.990 ألف جنيه.

اوبل موكا موديل 2022 السيارة اوبل موكا موديل 2022 أسعار السيارة اوبل موكا موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

بعد بلاغ خطف مواطن.. إخلاء سبيل طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية مرة أخرى

ترشيحاتنا

سورة الفاتحة شفاء من كل داء والرقية بها تنفع بـ3 شروط

شركة ألمانية تطور تكنولوجيا تحول السيارات الى صديقة للبيئة

هاني رمزي لـ صدي البلد: ردود الأفعال عن دوري فى "العائدون" فاقت توقعاتي

وفد أوكراني يزور واشنطن لحضور مائدة مستديرة يستضيفها البنك الدولي الخميس المقبل

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل من مايكروسوفت لملايين المستخدمين بالعالم.. واتساب يوسع خدماته بميزة جديدة

شرط إزالة أسباب المخالفة.. آليات التصالح مع مورد السلعة بقانون حماية المستهلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

قريبا.. إقامة أعياد الميلاد وحفلات الزفاف داخل مترو أنفاق نويدا بالهند

فيديو

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ