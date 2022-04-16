محمد العرابي: التحقت بوزارة الخارجية بدون واسطة . وغبت عن جنازة والدي لهذا السبب

حل السفير محمد العرابي ضيفا ببرنامج "خط أحمر"، تقديم الإعلامي محمد موسي، والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، للحديث في العديد من الموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

العرابي: أولاد جمال عبد الناصر وعبدالحكيم عامر أصدقاء طفولتي وتخرجنا في مدرسة واحدة

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عن بعض سمات شخصيته، لافتا إلى أنه دائما ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، يجب علينا أن نعيش الحياة بكل معانيها بصعوبتها ونجاحاتها نحمد لله دائما على كل شيء".



تابع وزير الخارجية الأسبق، كنت طالب مجتهد وشاطر في مدرسة القومية الابتدائية ، والمدرسيين كانوا يتمتعون بقدرات هائلة من الثقافة واستطاعوا أن يضعونا على الطريق الصحيح، مضيفا: عبد الحميد نجل جمال عبد الناصر صديقي منذ الطفولة وعمل معي سفارة مصر الخارجية في لندن".

محمد العرابي: غيبت عن جنازة والدي عشان كنت بمثل مصر بأمريكا| فيديو

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن رحيل والده لم يؤثر على مسيرته السياسية، لافتا إلى أنه لم يحضر جنازته؛ لأنه كان حينها يعمل مستشارا في السفارة المصرية بواشنطن، وهذه إحدى سلبيات العمل الدبلوماسي في الخارج، البعد عن الأسرة، والتي تواجهها من مشكلات.



السفير محمد العرابي: كنت طالبا مجتهدا.. وأنظر إلى المستقبل بتفاؤل

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عن بعض سمات شخصيته، إنه دائما ينظر إلى المستقبل بتفاؤل، يجب علينا أن نعيش الحياة بكل معانيها بصعوبتها ونجاحاتها نحمد لله دائما على كل شيء".

جدي كان رئيس أركان الجيش.. محمد العرابي: التحقت بوزارة الخارجية دون واسطة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن التحق بوزارة الخارجية دون واسطة أو محسوبية، وخضعت لاختبارات تحريرية وشفوية وكنت حينها ضابط احتياط في القوات المسلحة، ووالدي كان يرفض الواسطة وطلب أي شيء من أحد، وكان جدى الفريق حسين فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة في وقت ما.

السفير محمد العرابي: لم يجبرني أحد على تقديم استقالتي من وزارة الخارجية

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، لم يجبرني أحد على تقديم استقالتي من وزارة الخارجية ولم أندم على ذلك، موضحا أن يأخذ قراراته الحاسمة في حياته بشكل سريع في أقل من لحظة، ولكن بعد دراسة الأمر جيدا، وبالتالي لا يندم عليها أبدا.

السفير محمد العرابي: مستعد أترك أي منصب في الدنيا عشان كرامتي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن كرامته والمساس بأسرته خط أحمر، لا يسمح لأحد بتجاوزهما ولا يمكن له أن يتهاون فيهما، مضيفا: "عندي استعداد أترك أي منصب في الدنيا من أجل الحفاظ على كرامتي وأسرتي".

السفير محمد العرابي: زوجتي تدعمني دائما وتزيد صورتي ضياءً

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، "زوجتي دائما تدعمني وتقف بجانبي وتكمل دائما صورتي وتزيدها بهاء وضياء وتشارك معي في بعض المناسبات الخاصة بالعمل الدبلوماسي".