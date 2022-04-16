عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مئات الجرحى وعشرات المعتقلين.. لماذا تفاقمت الأوضاع في المسجد الأقصى؟

مئات الجرحى وعشرات
مئات الجرحى وعشرات المعتقلين.. لماذا تفاقمت الأوضاع بالاقصي

أُصيب عدد كبير من الشبان الفلسطينيين خلال اشتباكات مع عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت شرطة الاحتلال المئات من الشبّان الذي شاركوا في الاشتباكات.

ومنذ بداية شهر رمضان تشهد مدينة القدس المحتلة، وخاصة محيط المسجد الأقصى توتراً كبيراً، وسط محاولات من قوات الشرطة الإسرائيلية منع الشبان الفلسطينيين من التجمهر في المكان.

روسيا تتهم إسرائيل باستغلال أحداث أوكرانيا لصرف أنظار العالم عن القضية الفلسطينية

إثيوبيا: نرغب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح وفق ما نقلت وكالة الأناضول، إن طواقمه أخلت 152 إصابة من المسجد الأقصى إلى مستشفيات القدس.

وأضاف أن الإصابات كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت إضافة لاعتداءات بالضرب.

في السياق، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، أن "أحد حراس المسجد أُصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه".

من جهته، قال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين في القدس في تصريحات إن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نحو 400 شخص داخل المسجد القبلي.

أما وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فقالت: إن ما جرى في المسجد الأقصى، يدفع باتجاه اندلاع "حرب دينية".

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ودعت إلى "تدخل دولي فوري الهجمات الإسرائيلية".

بدورها أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان إصابة ثلاثة من عناصرها بجروح طفيفة جراء رشقهم بالحجارة.

وأشارت في تصريح إلى أنها اعتقلت "مئات المشتبه بهم الذين تحصنوا داخل المسجد (..) ونفذوا أعمال شغب عنيفة"، على حد زعمها.

وعلى ذات الصعيد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تصريح مكتوب، إنه يعمل على "تهدئة الخواطر في الحرم الشريف وفي باقي أنحاء إسرائيل".

وأضاف: "إلى جانب ذلك، نحن مستعدون لجميع السيناريوهات وقوات الأمن مستعدة لأداء كل مهمة".

وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد، واعتكف العشرات من المصلين فيه خلال ساعات الليل.

المعتقلين الجرحى الأقصى الأوضاع القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

القباج: 3100 تأشيرة مخصصة لحج الجمعيات والأسعار من 110 إلى 150 ألف جنيه تقريبا

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

ترشيحاتنا

الهجرة والتعليم تنظمان فعاليات "احتفال اتكلم عربي".. اليوم

بشرة سارة.. الصحة: متوسط المتعافين اليومي من كورونا أعلى من الإصابات

مرشح الأوقاف من ذوي الهمم يحصل على المركز الثاني في مسابقة دبي

غرامة مليون جنيه عقوبة الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيًا

مئات الجرحى وعشرات المعتقلين.. لماذا تفاقمت الأوضاع في المسجد الأقصى؟

كابوس وبروفة على الوفاة|تفاصيل الليلة الأخيرة من حياة الضيف أحمد.. وما وصيته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

اﻟﻤﺰﻳﺪ