علي جمعة : خاطب أسباب الله ولا تخرج عن ما خلقه |فيديو

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، انه لا يجب الاعتماد على الاسباب بقلبك فإن الله هو الفاعل الحقيقي وأن لاحول ولاقوة الا بالله من كنوز العرش.

وأضاف د. على جمعة. خلال برنامج " القرآن العظيم " المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب علينا أن لا نترك الاسباب ولا نخرج عن ما خلقه سبحانه وتعالي، فنصاب بالفشل الذريع، وبالنظر الي الفلاح فإنه يلقي الزرع وبعد ذالك يقول يارب.

وأوضح أنه لا بد من السعي ومخالطة الاسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالي، وهذا المبدأ رايناه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة احد رغم علمه أن احد لن يطاله بالاذى.

وتابع أن الرسول الله ﷺ " يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً" وهى لا ترتب لكن لا بد انها تغدو تروح ولو بقيت هذة الطيور في اوكارها فليس هناك أرزاق تنزل عليهم ولا بد من مخالطة الاسباب .