جبالي:الاتفاقيات المعروضة على البرلمان لا يوجد بها ما يخالف نصوص الدستور والقانون

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن الاتفاقيات المعروضة علي جدول أعمال المجلس والتي انتهت من مناقشتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لا يوجد بها ما يخالف نصوص الدستور والقانون وجاءت الاتفاقيات كما يلي:

أ . طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022.

ب‌. طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022.

جـ. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022.

د. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات " بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة جبالي، ومن جهة أخري أحال جبالي تلك الاتفاقيات إلي اللجان النوعية المتخصصة وجاءت الإحالة كما يلي:

أحيلت الاتفاقية الأولي إلي لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة أما الاتفاقية الثانية فقد أحيلت إلي لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الأفريقية في حين تم إحالة الاتفاقية الثالثة إلي لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية أما الاتفاقية الرابعة والأخيرة فقد أحيلت إلي لجنة الصحة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.