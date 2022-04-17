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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المسرح الصغير بالأوبرا يستقبل فنون باكستان وفرقة أم كلثوم الثلاثاء

فرقة فنون باكستان
فرقة فنون باكستان

ضمن الليالى العربية والاسلامية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر خلال شهر رمضان المعظم يقام على المسرح الصغير في التاسعة مساء الثلاثاء 19 أبريل سهرة فنية تقام بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة وتتضمن ملامح من الفنون المحلية للدولة الاسيوية الى جانب عدد من الاعمال الروحانية منها سلامات يا وطن ، هم سوبكا ، زيند أباد ، مديح من جامعة الأزهر ، يا نبي السلام عليك ، قصيدة البردة ، العويس بالاضافة الى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية . 

 

و يشهد المسرح المكشوف حفلا لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار وبمشاركة عازف الكمان الدكتور محمد السيد ويتضمن نخبة مختارة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقى موكب النور ، ساكن في حي السيدة ، عمري ما دقت ، أشكي لمين ، إمتى الزمان ، من حبي فيك ، رايداك ، يا وحشني رد عليا ، الهي ما أعظمك ، وجهك مشرق ، يا عشاق النبي ، سلم علي ، لاموني الناس ، يا دلالي ، على قد الشوق ، عطشان يا اسمراني ، خايف أقول ، كل ده كان ليه ، يا محمد ..اداء السيد رزق ، مريم هاني ، عمر حمدي ، حبيبة حاتم، محمد فودة ، يحيى عراقي ، نيللي زيدان ، مصطفى عبد الناصر ، أمل ، فرح ، كريستينا، فتحي ناصر ، نادين العمروسي ، أحمد عبد العزيز ، أسماء الدسوقي ، محمد حربي ، حسين محب، سهيلة بهجت.

 

وضمن الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، تحيى التونسية غالية بن علي وفرقتها حفلا  في التاسعة والنصف مساء الاثنين 18 أبريل، على مسرح النافورة. 

 

ويتضمن الحفل باقة من المؤلفات الغنائية التراثية التى اشتهرت غالية بن علي بأدائها، ومنها “يا مسافر وحدك”، و"حانة الأقدار"، وبانوراما كوكب الشرق، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة، منها “هيمتني”، و"مالى فتنت"، و"قلبى يحدثنى"، و"ساكنة بأوهامى"، و"مولاى أنت" وغيرها.

المسرح الصغير حفلات الأوبرا فنون باكستان فرقة أم كلثوم Arts Entertainment

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