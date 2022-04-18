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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ظهور جديد لـ سوزوكي Across موديل 2022 مع قدرات هجينة .. صور

ظهور جديد لـ سوزوكي Across
ظهور جديد لـ سوزوكي Across موديل 2022 مع قدرات هجينة

تواصل شركة سوزوكي اليابانية من تعزيز تواجدها بالسوق العالمي، وذلك عبر باقة من الطرازات المتميزة، ومنها النسخة Across موديل 2022، والتي ظهرت باطلالة جديدة تقترب من النسخة تويوتا راف 4 إلى جانب التقنيات الهجينة الخاصة بالقدرات الفنية.

ظهور جديد لـ سوزوكي Across موديل 2022 مع قدرات هجينة 

ظهرت السيارة سوزوكي Across موديل 2022 بواجهة امامية ذات شبكات واسعة ومتعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع مصابيح ضباب دائرية، ومصابيح امامية عدوانية المظهر تعملب تقنية LED LIGHT وكذلك للمصابيح الخلفية ايضا، بالاضافة إلى عدة تجهيزات داخلية التي تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وعجلة قايدة متعددة الوظائف، إلى جانب بعض اللمسات المميزة.

ظهور جديد لـ سوزوكي Across موديل 2022 مع قدرات هجينة

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي Across موديل 2022

 

تعتمد السيارة سوزوكي Across موديل 2022 منظومة العمل الهجينة حيث زودت بمحرك 2500 سي سي، مع قدرات كهربائية قادرة على انتاج 180 حصانًا 134 كيلو واط / 182 حصانًا، و 199 رطل/قدم أي ما يعادل 270 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ظهور جديد لـ سوزوكي Across موديل 2022 مع قدرات هجينة

بينما تنتج منظومة المحركات الكهربائية قوة قدرها 302 حصانا، مع نظام E-Four AWD الذي ينقل السرعة إلى منظومة الدفع للعجلات الاربعة، بالاضافة إلى بطارية الليثيوم أيون بقوة 18.1 كيلو وات في الساعة، ومدى كهربائي يصل إلى 46.6 ميل اي ما يعادل 75 كيلومتر. 

 

كما دعمت السيارة سوزوكي Across موديل 2022 بشاحن تيار متردد مدمج تصل قوته إلى 6 كيلو واط، وبذلك تنحفض مدة الشحن إلى 2.45 ساعة مع شاحن سريع 32 أمبير بالًا من 5.30 ساعة.

سوزوكي شركة سوزوكي Across موديل 2022 Across موديل 2022

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