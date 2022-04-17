الاختيار 3 الحلقة 16.. محمد مرسي يهاجم أيمن نور في تسريب خاص

شهدت الحلقة 16 من مسلسل الاختيار 3، تسريب جديد من جلسة جمعت محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وهو يتحدث عن الهارب أيمن نور رئيس حزب الغد حينها.

في التسريب يقول مرسي: "شوف أيمن نور ده بيتحايل علي إن أنا أقول لإخواننا يعفوا عنه وبتاع ومش عارف.. الحكم بتاعه".



ويكمل “يجمعهم في بيته تلات أربع خمس مرات يجيب 50 60 70 واحد.. ويقعد يرتب معاهم ليوم 25 حاجة مش ممكن بني آدم عجيب الشكل”.



المرشد: "مبتعظش أبدا حصل إيه يوم 25؟ مشهد في العالم كله بيقولوا أحسن من يوم 25 الأولاني.

مجهزين نفسهم لما شوية عيال يعملوا حاجة صغيرة كده يروح مكبرها".



الاختيار 3

الاختيار 3

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.