محمود عبد المغني: "من وأنا صغير وأنا رافع كتفي في اختيار أعمالي".. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنان محمود عبد المغني.



وقال "الفنان محمود عبدالمغني"،: "من وأنا صغير وأنا رافع كتفي في اختيار أعمالي وكانوا صحابي يروحوا ويرجعوا معاهم فلوس وكانوا بيغدوني على حسابهم"، متابعا: “أنا معروف باختيار العمل المناسب ليا".

وأضاف: "بعد فيلم مقلب حرامية قعدت فترة بدون أي شغل بسبب معلومات مغلوطة عني"، موضحا: "حدث سوء تفاهم مع منظومة الفيلم، واستمر سوء التفاهم لأكثر من 5 سنوات".

وأشار: "لو في عمل مش مناسب ليا مبعملهوش وفيه منتجين بيتقمصوا وفيه بيعرضوا عليا تاني وفيه عارف إن المغني مش بيختار أي حاجة فمش بيعرض عليا إلا العمل المناسب ليا، وكلهم عارفين أني مزاجنجي شويه".



ويتحدث الفنان محمود عبدالمغني عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرته، كما يتوقف عند بعض المواقف التي غيرت من شخصيته وأضافت له، ويتحدث عن طقوسه خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططه وأحلامه ومشاريعه المُستقبلية.