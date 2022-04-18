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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود عبدالمغني يروي كيف غير مشهد في صاحب المقام حياة شاب.. فيديو

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنان محمود عبد المغني.

 

روى "الفنان محمود عبدالمغني"، حكاية الرجل الذي تغيرت حياته بعدما شاهد مقطع في فيلم صاحب المقام، قائل،: "من أحلى المواقف التي مريت بها في حياتي أن يتسبب مشهد لي في فيلم في تغير حياة شخص، لذلك كنت في ذهول".

 

وأضاف: "جملة "بتسمعني أنا يارب"، في فيلم صاحب المقام أثرت في الناس كثيرا"، موضحا: "هذا المشهد مس ناس كثيرة".

 

وأوضح: "قابلت شاب قال لي إنه كان بعيدا عن ربنا بمرحلة صعبة، ومشهد فيلم صاحب المقام رجعني لربنا، قولت له إزاي رد عليا قائلا إن ربنا بيسمع الناس كلها وقريب من جميع الناس، واستمر في شرح المشهد لي".

 

وتابع: الفنان محمود عبد المغني، "الشاب أخبرني أنه شاهد المشهد كثيرا وأثر فيه وتسبب في بكاءه".

 

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