عبد المغني عن محمود عبدالعزيز: "ممثل عالمي مخدش حقه".. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنان محمود عبد المغني.

وكشف "الفنان محمود عبدالمغني"، سر محبته للفنان محمود عبدالعزيز، قائلا: "أنا درست الفنان محمود عبدالعزيز".

وأضاف: "الأستاذ محمود عبدالعزيز يستطيع أن يفعل ما يفعله الأستاذ عادل إمام والأستاذ أحمد زكي"، متابعا: "الفنان محمود عبدالعزيز ممثل خارق للعادة وعالمي ماخدش حقه من النقد الفني والأدبي".



ويتحدث الفنان محمود عبدالمغني عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرته، كما يتوقف عند بعض المواقف التي غيرت من شخصيته وأضافت له، ويتحدث عن طقوسه خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططه وأحلامه ومشاريعه المُستقبلية.