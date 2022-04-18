هندي يقتل زوجته خنقا بعد الإفطار بسبب زيادة ملح الطعام

وضع كمية زائدة من الملح يحدث من حين لآخر مع الطهاة سواء أكانوا نساء أم رجال ويتم بعدها تجاوز الأمر بسهولة لكن في واقعة جنونية وعجيبة كان ذلك سبباً كافياً لرجل هندي أن يقتل بسببه زوجته بطريقة مأساوية.

خنق الهندي نيليش جاج، 46 عاماً، زوجته نيرمالا، 40 عاماً، حتى الموت بعد تناوله وجبة إفطار الخيشادي وهي عبارة عن أرز بالحمص حيث كان الملح بها زائداً حسب موقع «إنديا».

من جانبه، أكد ظابط شرطة بولاية ماهاراشترا أن سبب الحادثة كانت ملح زائد بالطعام، منوهاً: «هذا شيء جنوني وتوقعنا أن يكون الرجل مريضاً عقلياً لقيامه بهذا الفعل لسبب كهذا».

وأضاف ضابط الشرطة أن المتهم خنق زوجته بقطعة قماش طويلة، ووصلت الشرطة إلى المكان وأرسلت جثة المرأة لتشريحها بالمستشفى الحكومي المحلي.

وتتحقق الشرطة مما إذا كان هناك أي استفزاز آخر للهجوم، وقد سجلت قضية ضد المتهم بموجب المادة 302 القتل من قانون العقوبات الهندي (IPC) في مركز شرطة نافجار في بهاياندر.

ووقع حادث مماثل يوم الخميس الماضي حيث قتلت فيه امرأة بالرصاص على يد والد زوجها، بعد أن انزعج عندما لم تقدم له الضحية وجبة الإفطار مع الشاي.

ونوهت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 42 عاماً، وهي من سكان محلية رابودي بالهند، أصيبت برصاصة في بطنها وتوفيت أثناء تلقيها العلاج في مستشفى خاص.