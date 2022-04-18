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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 خطوات لاستعادة حسابك المخترق على واتسآب خلال دقائق

استعيد حسابك المخترق
استعيد حسابك المخترق على واتسآب في دقائق بهذه الخطوات

يوفر تطبيق واتسآب WhatsApp ميزة التشفير من طرف لطرف ما يعنى أنه لا يمكن لأى طرف خارجي التجسس على طرفي الرسائل، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الرسائل الخبيثة أو الطرق الخطيرة التي يمكن بها اختراق وسرقة حساب واتسآب.

 

ويعتبر أهم شئ يركز عليه الهاكرز أو المخترقون لحساب واتسآب هو الوصول إلى رمز التحقق المكون من ستة أرقام ، وهو في الأساس كلمة مرور لمرة واحدة يستخدمها واتسآب لتسجيل الدخول إلى الحساب، و سيؤدي إعطاء شخص ما رمز التحقق الخاص بك إلى اختراق حساب واتسآب الخاص بك حسب صحيفةIndian Express.  

 

وهناك عدد من الخطوات البسيطة التى يمكنك من خلاللها القيام استعادة حساب واتسآب المخترق أو المسروق :


  
1- تسجيل الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المسجل عليها حسابك على واتساب في القائمة أسفل WhatsApp Web.

 

2- اغلق جميع تطبيقاتك لمنع الأشخاص غير المعروفين من الوصول إلى تطبيقاتك.

 

3- لا تقم بمشاركة رمز تنشيط WhatsApp واتساب المكون من 6 أرقام إذا جاءت لك رسالة على هاتفك بإدخال الأرقام لأنك بذلك تخاطر بالتعرض للاختراق، وإذا فعلت ذلك عليك القيام بإبلاغ واتساب من خلال  [email protected] لإلغاء تنشيط حسابك .

 

4- في حالة  التأكد من اختراقك بالفعل ، قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق إرسال بريد إلكتروني على [email protected]  وسيتم حذف حسابك تلقائيًا إذا لم يتم الوصول إليه لمدة 30 يومًا.

 

5- يمكنك إعادة تنشيط نفس رقم WhatsApp على حساب مختلف بمجرد حصولك على بطاقة SIM مكررة، وعندما تطلب إعادة التنشيط ، سيرسل لك واتساب رمزًا مكونًا من 6 أرقام يتعين عليك إدخاله، وبمجرد إدخال الرمز ، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيًا من حسابك.

 

ويجب الحذر من أمور متعلقة بطلب الكود المكون من 6 أرقام والتي يتم إرسالها إلى هواتف المستخدمين عبر رسائل  SMS ، وهى في الحقيقة رقم كود التحقق من واتسآب والخاصة بالمستخدم فقط ، حيث أنه عند الاستجابة لارسال الكود  المكون من  ال 6 أرقام يتم اختراق مستخدم واتسآب فورا ، وسرقة جميع بياناته الشخصية بما فيها الرسائل والصور والتي يمكن من خلالها التحكم في حساباته البنكية.


ويمكن تشفير حساب واتسآب برقم سرى من خلال فتح التطبيق ثم الانتقال إلى الإعدادات  Settings  ثم الحساب Account وبعد ذلك التحقق بخطوتين  ثم القيام بكتابة رمز مكون من 6 أرقام وثم التأكيد عليها مرة أخرى، وعند فتح التطبيق في كل مرة سيطلب منك إدخال الأرقام.

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