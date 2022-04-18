غدا أفضل من اليوم.. الأرصاد: انخفاض 6 درجات وانتهاء الرياح المثيرة للأتربة|فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلة: إن اليوم متوقع وجود فرص لسقوط الأمطار خفيفة جدًا على محافظات أقصى غرب البلاد منها مطروح والسلوم، مؤكدة أنها غير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية .

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنه من المتوقع غدًا استمرار ارتفاع درجات الحرارة ولكن ستنخفض عن اليوم بحوالي 6 درجات مقارنة باليوم، معقبة: " الأجواء غدًا هتكون أفضل من اليوم".

وأوضحت أن نهاية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنتهي اليوم، وغدًا ستكون الرياح الموجودة تساعد فقط على اعتدال الأجواء ولن تكون مثيرة للرياح والأتربة.

لتفاصيل اكتر تابعونا …..

