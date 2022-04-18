مياه أسيوط: انقطاع الخدمة عن منطقتي "الوليدية - قرية منقباد" غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، انقطاع مياه الشرب عن منطقة الوليدية وقرية منقباد وذلك اعتبار من الساعة الخامسة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022 م، حتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم، نظراً لتوقف محطتي رفع صرف صحي الوليدية، ورفع صرف صحي منقباد.

أرجعت الشركة سبب الانقطاع لاستكمال أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي الوليدية لتركيب بوابة زهر مرن على دخول البيارة المبتلة والتجهيز لتركيب مكونات غرفة محابس رئيسية خاصة بالمحطة.

وتهيب الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانه وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/

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