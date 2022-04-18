تصل إلى الإعدام..عقوبات رادعة تنتظر متهمين في حرق محل بالشماريخ

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإشعال النار بمحل في بولاق الدكرور، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، وتم الاستماع لأقوال مالك المحل الذي اشتعل الحريق به، وذكر أنه خلال المشاجرة، فوجئ بنشوب الحريق بالمحل، نتيجة إلقاء "شماريخ" عليه، مؤكدا أنه لم يكن طرفا في المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وإعداد تقرير بالتلفيات والخسائر التي لحقت بالمحل، ويأتي ذلك بعد القاء رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، وحرق محل في بولاق الدكرور، حيث ألقى أحد المتهمين "شماريخ" مما اسفر عن اشتعال حريق بمحل، وتم السيطرة على النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة الألعاب النارية

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.