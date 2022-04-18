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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع بدء توريد محصول القمح للشون والصوامع

صدى البلد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، حيث تم أمس توريد أول كمية مقدرة بـ 6.5 طن من الأقماح لصوامع أولاد نصير بمركز سوهاج، موجها جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل كافة العقبات وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين.

 

وشدد "الفقي" على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

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التموين: إجمالي قصب السكر المورد خلال الموسم الحالي بلغ 86.97 مليون طن

ووجه بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

 

يذكر أن كمية القمح المنزرعة في سوهاج هذا العام بلغت 211 ألف و 862 فدان موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة، والمتوقع انتاجه 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي.

سوهاج توريد القمح صوامع الأقماح

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