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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال جلسة المباحثات مع نظيره في مدريد...

شكري: نتطلع لتعزيز الشراكة مع إسبانيا والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية

شكري خلال مؤتمر صحفي
شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الاسباني

عقد وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألبارس" في إطار الزيارة الثنائية إلى العاصمة الإسبانية مدريد لدفع العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا.

 وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المباحثات شملت تناولاً شاملاً لكافة ملفات التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا، حيث رحب الوزيران بوتيرة التعاون المتنامي، وأهمية البناء على نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة على كافة المستويات تحقيقاً لمصالح البلدين.

 أكد شكري على التطلع لتعزيز الشراكة مع إسبانيا والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال عدة محاور أبرزها زيادة التبادل التجاري وخاصةً من خلال زيادة الصادرات المصرية، وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة للاستفادة من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات منها البنية التحتية والنقل والمياه والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة.

 وتناولت المباحثات التعاون في مجال مكافحة التغير المُناخي واستضافة ورئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك بالإضافة إلى التعاون في الإطار متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، ودعم إسبانيا لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لاسيما في ظل الزخم الذي تشهده تلك الشراكة حالياً. 

 وأضاف السفير حافظ، أن المباحثات شملت تبادلاً للرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها، والتدهور الراهن للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، مؤكداً على دعم مصر للحل الليبي الليبي. كما استعرض شكري ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة. 

 وفي ختام المباحثات، أثنى الوزيران على التعاون المثمر والتشاور المستمر، واتفقا على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات بين مصر وإسبانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

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