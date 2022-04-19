الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة ليلا ونشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية

قالت دكتور منار غانم، العضو الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت تعود مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية على كافة محافظات الجمهورية، والطقس خلال فترات النهار يكون ربيعيا مائل للحرارة.

وأضافت غانم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الحرارة معتدلة على سواحلنا الشمالية، وحار على جنوب البلاد نهاراً.

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل تكون درجات الحرارة منخفضة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

وتابعت أننا سنتشهد نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهورية، ما بين الـ 30 و40 كيلو متر فى الساعة، إلى جانب أنه يزيد من نشاط الأتربة على جنوب البلاد.