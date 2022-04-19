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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار21 بـ1047 جنيها.. ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

صدى البلد

شهدت  أسعار الذهب ارتفاعاُ فى منتصف  تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19 -4-2022، بعد زيادته أمس بمقدار 25 جنيها على مستوى كافة الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب من  عيار 21 الأوسع انتشارًا  1047جنيها .

وبلغ سعر الذهب  عيار 24 الأعلى فئة  1197 جنيها .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية 897 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة 698 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8376 جنيها، وأوقية الذهب نحو 37.142 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.2 مليون جنيه.

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أسعار مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة اسعار الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 Real state Finance

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