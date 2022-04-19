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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. 5 أخطاء تعيق خسارة الوزن

الوزن
الوزن

الكرش هو المشكلة الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، والرجال هم الأكثر عرضة، بينما الدهون في منطقتي الورك والأرداف تكون أكثر عند النساء.

ووفقا لموقع timesofindia، فإن نوع الدهون المتراكمة في البطن أخطر من تلك الموجودة في أجزاء أخرى من الجسم، وهذا النوع من الدهون يسمى الدهون الحشوية، والذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أخطاء عند خسارة الوزن

وأفاد التقرير، أن من المهم إنقاص الوزن ونسف الدهون وخاصة في منطقة البطن، ولكن عليك تجنب 5 أخطاء عند خسارة الوزن.

1- الجوع

الجوع من أجل التخلص من الكيلوجرامات هو أكبر خطأ يرتكبه الأشخاص عند محاولة إنقاص الوزن. 

الجوع يؤدي إلى نقص المغذيات والضعف، إلى جانب ذلك يمكن أن يكون سببًا لتراكم الدهون الحشوية ذلك لأنه عندما لا يحصل الجسم على العناصر الغذائية الكافية ليعمل، فإنه يحتفظ بالدهون، مما يجعل من الصعب عليك حرقها، الطريقة المثلى هي تناول الطعام في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة.

2- عادات يومية خاطئة

زيادة الوزن ليست فقط نتيجة الأكل المفرط أو قلة النشاط البدني، هذان العاملان الأساسيان ، لكن عوامل نمط الحياة الأخرى تلعب دورًا مهمًا بنفس القدر، يمكن أن يساهم التدخين والإفراط في تناول الكحوليات وعادات النوم السيئة أيضًا في تراكم الدهون في منتصف الجسم، حتى مستوى الضغط المرتفع قد يفسد أهدافك في إنقاص الوزن.

3- عدم الحركة

لإنقاص الوزن بشكل فعال وسهل، لا يكفي التمرن مرة واحدة في اليوم، تحتاج إلى البقاء نشيطا طوال اليوم، كلما كنت أكثر نشاطًا ، زادت سرعة إنقاصك للوزن.

4- عدم شرب الماء 

يعتبر تناول كمية كافية من الماء في اليوم أمرًا ضروريًا للتخلص من الكيلوجرامات، كل السعرات الحرارية الإضافية المستهلكة خلال اليوم سوف تتراكم في منتصف الجسم، مما يجعلك تكتسب الوزن. يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى في اليوم على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام والحد من تناول السعرات الحرارية اليومية.

 

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