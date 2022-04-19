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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص يتاجرون فى العملة بالقاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى ، كما أقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) .. تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية من عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى بالإشتراك مع (آخر يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة).. أمكن ضبطه ، وبحوزته (عملات أجنبية) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الثانى إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار خارج السوق المصرفى لصالح مالك الشركة محل عمله ، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات تجارتهم غير مشروعة .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عملات اجنبية مديرية امن القاهرة وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع مكافحة الجريمة السوق المصرفى

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